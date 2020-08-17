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  4. 17 Ağustos 2020 16:04

California'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangını

ABD’nin California eyaletinde yaz fırtınası nedeniyle yıldırım düşmesi sonucunda orman yangını çıktı. Kentte yaşayan yüzlerce kişi yangın nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

California'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangını
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ABD’nin California eyaletinde gece saatlerinde etkili olan yaz fırtınası gök gürültülü sağanak yağış ve yıldırım getirdi. Gece boyunca yüzlerce yıldırım düştüğü belirtilen California’da yıldırım düşmesi nedeniyle orman yangınlarının çıktığı bildirildi. Eyaletin Los Angeles kentinde yaşayan yüzlerce kişi orman yangını nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Angeles Ulusal Ormanı’nda 4 bin 500’den fazla evin risk altında olduğu öğrenildi. Rüzgar ve yıldırım düşmesinin yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı ifade edildi.

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