Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti

ABD, 18 yaşındaki çete üyesinin, 11 yaşındaki bir kızın odasına camdan girerek tecavüz etmesini konuşuyor.



ABD'nin New York eyaletinin Brooklyn kentinde etkili olan MS-13 çetesinin bir üyesi, işlediği suçla ABD’yi şoke etti.

Çarşamba günü 23.30 civarında El Salvador göçmeni olan Julio Cesar Ayala, bir apartmanın ikinci katına çıktı. Camdan içeri giren Ayala, 11 yaşındaki kıza yatağında tecavüz etti. 18 yaşındaki tecavüzcü, kızın bağırması üzerine kaçtı.

Günler süren aramalar sonuç verdi ve tecavüzcü dün bir inşaatta yakalandı. Gözaltına alınan Ayala, yargılanmayı bekliyor.