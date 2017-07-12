Cansız bedeni AVM'nin tuvaletinden çıktı

29 yaşındaki Katherine Caraway, Oklahoma’daki Walmart’ta alışveriş yapıyordu. Bir an için lavaboya gitti. Katherine lavabodan asla geri dönmedi. 29 yaşındaki kadının cesedi üç gün sonra tuvalette bulundu.

Fox 23’ün aktardığına göre Katherine’in cesedi tuvalette bulunmuş. Kadının hayatını neden kaybettiği bilinmese de güvenlik kameralarından üç gündür tuvalette olduğu tespit edildi.



Cuma gecesi tuvaletin kapısı kilitli olduğundan personeller kapıya ‘hizmet dışı’ yazısı yapıştırmışlardı.



Walmart’tan şöyle bir açıklama geldi:



“Çok üzgünüz. Şu anda kesin bir şey söyleyemiyoruz. Yetkililer araştırmalarına devam ediyorlar. Konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olunca sizlere aktaracağız.”



Polis tutanaklarına göre kadına tacizde de bulunulmamış.



Trajik olay insanların tepkisini çekti.



FOX23 News’in paylaştığı gönderiye, “En iyi arkadaşımdı. Üç gündür onu arıyorduk. Harika bir kişiliği vardı. Mükemmel bir anne ve arkadaştı” şeklinde bir yorum geldi.



Hiç akla gelmeyecek türden bir trajedi! Katherine’in neden hayatını kaybettiği belli değil. Belki zamanında yetişebilseydi kurtarılabilirdi.