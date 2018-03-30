CIA'den PKK/PYD itirafı

ABD’nin PYD’yi Suriye’de DEAŞ ile mücadele eden bir yapı olarak gösterme ve bu anlamda her türlü destek olma çabaları, CIA raporlarında karşılık bulmadı.

ABD Dışişlerinin “DEAŞ ile mücadele ediyor” gerekçesiyle müttefik olarak gösterdiği, hatta binlerce TIR dolusu silah yardımı yaptığı PYD/YPG, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından yayınlanan 2018 Suriye raporunda, “Suriye’de faaliyette bulunan yabancı kökenli 10 terörist gruptan biri olan PKK’nın Suriye’deki siyasi kolu” olarak tanımlandı. 2016 yılında Türkiye ile ABD arasında büyük tartışmaların yaşandığı dönemde CIA, resmî web sitesindeki “The World Factbook” sayfasında PYD’nin de içinde olduğu 16 Kürt partisi “illegal bir yapı” olarak rapor edilmişti. Ancak 2018 raporunda PYD ile ilgili tavrını sertleştiren CIA, Suriye’deki siyasi partileri 33 olarak duyururken yine PYD’nin içinde olduğu 27 partiyi yasa dışı olarak rapor etti. PYD için sadece yasa dışı tanımıyla yetinmeyen CIA, ülkede faaliyet gösteren 12 terör örgütünden DEAŞ ve Nusra’yı yerli, PKK’nın da aralarında olduğu 10 terör örgütünü ise yabancı kökenli örgüt olarak raporladı. CIA’nın PKK ve PYD hakkında kullandığı şu ifade ise son derece dikkat çekici: Kürdistan İşçi Partisi (PKK) (Kongra-Gel): PKK, Suriye kanadı olan Suriye Kürt Demokratik Birlik Partisi (PYD) ile Kuzey Suriye toprakları üzerinde Kürdistan’ı kurmayı amaçlıyor. Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde DEAŞ ile mücadele etmeyi amaçlıyor. Suriye’deki savaşçıların çoğunluğu Suriye’nin yanı sıra İran, Türkiye ve Irak’taki Kürtlerden oluşuyor.

WASHINGTON’A YOL GÖSTERİYOR



CIA’in resmî web sitesindeki “The World Factbook” sayfası yine CIA’in kendi sunumuyla; Amerikalı politikacılar ve karar verici mekanizmalar için dünya genelindeki ülkeler, tarih, insanlar, hükûmetler, ekonomi, enerji, coğrafya, iletişim, ulaşım ve askerî bilgilerden oluşan bilgi deposu olarak görev yapıyor. CIA burada yer alan bilgileri ve kendi gö-revini tanımlarken ise şu bilgilere yer veriyor:



Ulusal güvenlik alanında istihbarat toplayıp, değerlendirmek ve bu istihbaratı ilgili birimlere iletmek. İnsan kaynakları vasıtasıyla, ABD sınırları dışında ulusal istihbarat toplamak ve bu istihbaratı yönlendirip diğer yetkili Amerikan istihbarat birimleriyle koordine etmek; bu kaynakları en etkili bir biçimde ABD’nin karşılaştığı riski en düşük seviyeye indirmek ve bunları, bu tür istihbaratı toplama yetkisi olan diğer ABD istihbarat birimleriyle işbirliği içerisinde gerçekleştirmek. ABD Başkanı ya da Ulusal Güvenlik Başkanı talimatlarıyla verilen ulusal güvenliği etkileyen istihbaratla ilgili görevleri yerine getirmek. CIA istihbarat amaçlı yüksek teknolojiden, araştırma ve gelişimlerden faydalanır. Ayrı bir teşkilat olarak, cevaplanması gereken konularda, CIA bağımsız bir analiz kaynağı olarak görev yapar. İstihbarat Cemiyetinin diğer birimleriyle yakın iş birliği içerisinde gerek Washington’da kararları veren devlet yetkililerinin, gerekse savaş alanında görev yapan komutanların en iyi istihbaratı edinmelerini sağlar. Değişen küresel hakikatler ulusal güvenlik gündemini de değişime uğrattığı için, CIA bunlara cevap verebilmek amacıyla tedbirler alır.