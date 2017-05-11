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  4. 11 Mayıs 2017 08:55

CIA'nin iç sesinden korkunç Erdoğan iddiası

15 Temmuz darbe girişimini önceden bilen ve her fırsatta FETÖ'ye kol kanat geren eski Pentagon görevlisi Michael Rubin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi inanılmaz iddialar ortaya attı.

CIA'nin iç sesinden korkunç Erdoğan iddiası
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15 Temmuz darbe girişimini önceden yazan Eski Pentagon yetkilisi, Neo-Con yazar Michael Rubin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sosyal medyadan tehdit etti. ABD gezisine hazırlanan Erdoğan'ı twitter'da etiketleyen Rubin, "Erdoğan'ın Türkiye'den ayrılması şu aşamada riskli olabilir mi? Geri dönememe ihtimali olabilir mi? @RT_Erdogan" yazdı. Rubin'in sözleri Erdoğan'ın gezisine yönelik tehdit olarak yorumlandı.

ABD Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haass da dün twitter'da "Trump yönetiminin Suriye Kürtlerini silahlandırdığını görmek güzel. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) ziyaretini iptal ederse, otoriter yönetimi ve Suriye'deki yararsız rolü göz önüne alındığında büyük bir kayıp olmaz" mesajı yazmıştı.

ODA TV 

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