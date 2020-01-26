Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay !
Erdoğan Elazığ depreminin bilançosunu açıkladı
Manisa ve Malatya beşik gibi sallanıyor !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 26 Ocak 2020 09:13

Çin'de yayılan gizemli birüs bir ülkeye daha sıçradı !

Çin'de ortaya çıkan ve ülke genelinde giderek yayılan yeni tip koronavirüs Kanada'da da tespit edildi. Ontario Eyaleti Sağlık Hizmetleri Şefi olayla ilgili açıklama yaptı.

Çin'de yayılan gizemli birüs bir ülkeye daha sıçradı !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kanada'nın Ontario Eyaleti Sağlık Hizmetleri Şefi Dr. David Williams, düzenlediği basın toplantısında, Kanada'daki ilk vakanın Toronto'da saptandığını duyurdu. Williams, Çin'in Vuhan kentinden 22 Ocak günü Toronto'ya dönen 50'li yaşlarındaki erkek hastada söz konusu virüsün tespit edildiği bilgisini paylaşarak, hastanın müşahede altında tutulduğunu ve halk sağlığı açısından riskin çok düşük olduğunu ifade etti.

Toronto Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Merkezi Müdürü Dr. Barbara Yaffe de Toronto Sunnybrook Sağlık Bilimleri Merkezi'nde yatan hastanın temasının sadece hanehalkı üyeleriyle sınırlı olduğunu, bu kişilerin de tecrit edileceklerini duyurdu.

Çin’in Vuhan kentinde ilk kez 12 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle şu ana kadar 56 kişi hayatını kaybetti. Virüs, aradan geçen kısa zamanda Çin dışında Fransa, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam, Avustralya ve Malezya'da da tespit edildi.

AA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
çin , kanada , virüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM