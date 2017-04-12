Çin'den Kuzey Kore'ye: Bugünlerde bir hata yapmayın!

Kuzey Kore'nin ABD'nin tüm uyarılarına rağmen nükleer denemeler yapması gerilime neden olmuştu. Ancak son açıklamalarla iş gerilim noktasında çıkıp savaşın eşiğine kadar vardı. Konu Amerike ile Kuzey Kore arasındaki kavgayı çoktan aştı. Japonya'nın ardından Çin de devreye girdi.

Çin lideri Xi, ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak barışçıl çözümde ısrar edilmesi çağrısında bulundu. Kuzey Kore'nin ilk nükleer testini yaptığı 2006'dan bu yana ilk kez savaşa bu kadar yaklaşıldığını yazan Çin resmi gazetesi ise, Pyongyang yönetiminden kendi güvenliği için tüm nükleer ve füze faaliyetlerini durdurmasını istedi.

Bir televizyon programına konuk olan ABD Başkanı ise, Kuzey Kore'ye karşı atacakları adımları açık etmek istemediğini belirterek bölgede denizaltılarının da bulunduğu mesajını verdi.

Çin, ABD'nin Kuzey Kore hamlesini engellemek için devreye girdi. Geçen hafta Başkan Donald Trump'la Florida'da bir araya gelen Çin lideri Xi Jinping, mevkidaşını bu kez telefonla arayarak Kuzey Kore'de barışçıl bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha vurguladı.

Kuzey Kore sorununu masaya yatıran liderlerden Xi, Trump'a tansiyonun düşürülmesi ve diplomatik çözüm çağrısı yaptı.

Bu görüşmeden saatler önce resmi bir Çin gazetesi, Pyongyang yönetimini bugünlerde bir hata yapmaması için uyardı. Global Times'a göre, Kuzey Kore'nin ilk nükleer testini yaptığı 2006'dan bu yana ilk kez savaşa bu kadar yaklaşıldı.

Editöryal yazıda Pyongyang yönetiminden kendi güvenliği için tüm nükleer ve füze faaliyetlerini durdurması istendi. Gazeteye göre Suriye'ye füzelerle saldıran Trump'ın benzer bir adım atmayacağının garantisi yok.

Trump: Denizaltılar da var, atılacak adımları açık etmeyeceğim

Fox Business kanalında yayınlanan 'Mornings with Maria' adlı programa katılan ABD lideri Trump ise, Kuzey Kore'yi durdurmak için tereddüt etmeyeceklerini bir kez daha ilan etti. Uçak gemisi USS Carl Vinson'ın başını savaş gemilerini bölgeye gönderdiklerini hatırlatan Trump, bölgede denizaltılarının da bulunduğu mesajını verdi.

Kuzey Kore'ye karşı atacakları adımları açık etmek istemediğini bildiren Trump, Obama'nın Musul'a operasyon yapacağını çok önceden söylediğini ve herkesin tedbirini aldığını söyledi.

ABD Başkanı, dün de Twitter hesabında "Kuzey Kore belasını arıyor. Eğer Çin yardım etmeye karar verirse, bu harika olur. Eğer yardım etmezse, biz onlarsız bu problemi çözeceğiz" diye yazmıştı.

Çin'in uyarılarına rağmen Pyongyang yönetimi de ABD'yi tehdit ediyor. ABD'ye nükleer yanıt verebileceğini ilan eden Kuzey Kore'den, "Bize savaş açmaya kalkarlarsa onları yeryüzünden sileriz" açıklaması geldi.

Doğum günü hazırlıkları, gözler 15 Nisan'da

Kuzey Kore, ülkenin lideri Kim Jong-un'un dedesi Kim Il-sung'un 105'inci doğum gününü kutlamaya hazırlanıyor. Reuters haber ajansı, 15 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek kutlamalar için yapılan hazırlıkları fotoğrafladı.

Önceki hafta ortaya çıkan uydu görüntüleri, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleer silah üretiminde altıncı aşama olan son seviyeye ulaştığını ortaya koymuştu. Kim'in büyükbabasının doğum günü olan 15 Nisan'da bir nükleer deneme yapması bekleniyor.

Japonya da gövde gösterisine katılmayı planlıyor

ABD donanma filosunun kısa sürede Güney Kore sahillerine ulaşması bekleniyor. Savaş gemileri Güney Kore ordusuyla birlikte tatbikat yapacak. Japon donanması da tatbikata katılmayı planlıyor. Reuters haber ajansına konuşan Tokyo'dan iki kaynak, Japon gemilerinin de güç gösterisine katılmak istediğini söyledi. Pentagon, ani bir manevrayla Avustralya yerine Kore Yarımadası'na doğru yol almaya başlayan gemilerin gövde gösterisi için rotalarının değiştiğini daha önce ilan etmişti.

9 dakika gökyüzünde kaldı

Pyongyang yönetimi, geçen haftalarda Japon Denizi’ne doğru birçok füze fırlattı. Son fırlatılan füze dokuz dakika gökyüzünde kalmış ve Japon Denizi'ne düşmüştü.

ABD'nin yeni hedefi Kuzey Kore mi ?

ABD gemilerinin Pasifik Okyanusu'nun batı kıyılarına doğru yol alması, Japonya tarafından memnuniyetle karşılandı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, "Kuzey Kore ile ilgili Çin’in yanıtını da yakından takip ediyoruz. Trump'la telefon görüşmesinde aynı zamanda Japonya, Güney Kore ve ABD arasındaki ittifakın çok önemli olduğunu teyid ettik" dedi.

Birleşmiş Milletler kararlarınca Kuzey Kore'nin füze ya da nükleer test gerçekleştirmesi yasak. Kuzey Kore nükleer denemelerinin barışçıl olduğunu savunuyor, ancak Batılı ülkeler ve Güney Kore ülkenin nükleer silah geliştirmesinden endişe ediyor.

Kuzey Kore'den ABD'ye: Kendimizi koruruz