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  4. 08 Mayıs 2018 20:04

Cinsel ilişkiye girerken izledim !

Alman model Elke Jeinsen, 1993 yılında en yakın arkadaşı Barbara Moore ile ABD Başkanı Trump'ın cinsel ilişkiye girmesini izlediğini iddia etti.

Cinsel ilişkiye girerken izledim !
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Alman model Elke Jeinsen, 1993 yılında en yakın arkadaşı model Barbara Moore ile ABD Başkanı Trump'ın birlikte olduğunu, kendisinin de onları izlediğini iddia etti.
 
Daha önce Trump ile ilişkisi olduğu ortaya çıkan Barbara Moore'un en yakın arkadaşı Alman model Elke Jeinsen itiraflarda bulundu. Elke Jeinsen 1993 yılında yakın arkadaşı Barbara Moore ile Trump Tower'a gttiğini, Moore ile Trump'ın ilişkiye girdiğini kendisinin de onları izlediğini iddia etti.

Jeinsen, şampanya içtikleri bir akşam yemeği sonrası Trump'ın kendisini ve arkadaşını odasına davet ettiğini ve odaya girdikten hemen sonra Trump'ın Barbara ile ilişkiye girmeye başladığını ve kendisinin ise oda da bir koltukta iç çamaşırı ile oturup ilişkiyi izlediğini söyledi. Jeinsen Trump ve Moore'un birlikte olurken kendisini fark etmediğini de ekledi.

cinsel ilişki , trump , barbara moore
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