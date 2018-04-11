Clinton'a porno film şoku !

ABD merkezli NBC News'ın haberine göre, sosyal paylaşım platformu Reddit'te son günlerde eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a ait olduğu iddia edilen bir porno videosu yayılmaya başladı. NBC News'tan Ben Collins'in haberine göre, videoyu Reddit'e yükleyen kişi Rusya Internet Araştırma Ajansı ile bağlantı halinde...



Habere göre, son günlerde sosyal medya platformu Reddit'te Hillary Clinton'a ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli bir görüntü dolaşıyor.

NBC News'un haberine göre, videoyu Reddit'e yükleyen 'Rubinjer' isimli hesap Rusya İnternet Araştırma Ajansı ile bağlantı halinde.

Bu hesabın Reddit'te oldukça popüler olduğu ve 100 bin kadar 'beğeni' oyuna sahip olduğu belirtilirken, Clinton'a ilişkin videonun yayınlanmasının ardından hesabın kapatıldığı aktarıldı.