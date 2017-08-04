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  4. 04 Ağustos 2017 22:39

Çocuk tacizcilerini büyük font yakalattı

Yolculuk sırasında uçakta önünde oturan kişinin mesajlarını okuyan ve mesajlarda çocuklara cinsel tacizde bulunulduğunu anlayan kadın yetkililere haber verdi

Çocuk tacizcilerini büyük font yakalattı
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Yolculuk sırasında uçakta önünde oturan kişinin bir çocuğa telefon mesajında cinsel tacizden bahsedildiğini anlayıp ihbar eden kişi, 2 tacizcinin yakalanmasını sağladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, ABD’de kalkmak üzere olan yolcu uçağında önündeki yolcunun yolladığı cep telefonu mesajlarında çocuklara cinsel tacizden bahsedildiğini anlayıp, ihbar eden yuva öğretmeni “kahraman” ilan edildi.

Adı açıklanmayan kadın, Seattle-San Jose uçağında önünde oturan adamın yazdığı mesajları, büyük bir cep telefonu cihazında olması ve büyük fontlarla yazılması sayesinde okudu. Polis, daha sonra kadının mesajların fotoğrafını çekip, mürettebata bilgi verdiğini söyledi. İhbarın ardından mesajları yazan Michael Kellar ve daha sonra Gail Burnworth adlı kadın gözaltına alındı.

Yaşları 5 ve 7 olan iki çocuğun da cinsel taciz kurbanları olduğu belirtildi.

SEVGİLİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

Southwest Airlines uçağının mürettebatı polise bilgi verdi ve Keller, Mineta San Jose Uluslararası Havaalanı’na inişin hemen ardından gözaltına alındı. San Jose Polisi’nden Dedektif Brian Spears, öğretmenin harekete geçmeseydi, Keller’ın yakalanamayacağını söyledi.

Spears, “Bu genç hanım olmasaydı, cinsel saldırı devam edecekti” dedi ve Kellar’ın aldırış etmeden büyük fontlarla mesaj atmayı sürdürmesinin ve fotoğraflarının çekildiğini fark etmemesinin kaygı verici olduğunu da ekledi.

Kellar’ın attığı mesajların sadece bir fantazi olduğunu iddia ettiği ancak polisin araştırması sonucu, Kellar’ın bir yıldır beraber olduğu sevgilisi Gail Burnworth’ün de gözaltına alındığı belirtildi.

BBC Türkçe

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