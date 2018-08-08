SON DAKİKA
ABD'YE GİDEN TÜRK HEYETİYLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 08 Ağustos 2018 14:10

Çölün ortasında dehşet evi ! Çocuk kalıntısı bulundu

ABD'nin New Mexico eyaletinde çölün ortasında, kötü koşullarda tutulan 11 çocuğun kurtarıldığı evde küçük bir çocuğa ait kalıntılar bulundu.

Çölün ortasında dehşet evi ! Çocuk kalıntısı bulundu
A+ A-

Haberin Foto Galerisi

Kayıp çocuğu ararken çölün ortasında dehşete düşüren manzara Kayıp çocuğu ararken çölün ortasında dehşete düşüren manzara

Polis yetkilisi Jerry Hogrefe, ABD'nin New Mexico eyaletinin Amalia bölgesindeki evde yapılan araştırmalar sırasında bir çocuğa ait kalıntıların bulunduğunu ve yetkililerin kimlik doğrulama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bulunan kalıntıların, evdeki operasyonda gözaltına alınan Siraj Ibn Wahhaj adlı kişinin, kasım ayında kaybolan Abdul Ghani Wahhaj adlı 4 yaşındaki çocuğuna ait olabileceği ifade edildi.

New Mexico eyaletindeki çölün ortasında bulunan eve cuma günü yapılan polis baskınında günlerce aç ve susuz bırakıldığı tespit edilen 1 ila 15 yaşlarındaki 11 çocuk kurtarılmış, 3'ü kadın 5 yetişkin gözaltına alınmıştı.

Çocukların ayakkabılarının olmadığını, üstlerinde doğru düzgün kıyafetler bulunmadığını söyleyen Hogrefe, evde su ve elektrik olmadığını ifade etmişti.

Çocuklar sosyal hizmet kurumu tarafından koruma altına alınırken, çocuk istismarıyla suçlanan yetişkinlerin mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

Kayıp çocuğu ararken çölün ortasında dehşete düşüren manzaraÇölün ortasında dehşete düşüren manzara

 

AA

çöl , ABD
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM