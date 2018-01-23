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  4. 23 Ocak 2018 19:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek

DIşişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Eroğan ile ABD Başkanı Trump'ın yarın görüşeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın telefonda görüşeceğini belirterek "Sayın Trump, Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyor. Saati de belli oldu." dedi.

Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Tillerson ile yapılan görüşmede daha çok Suriye'nin ele alındığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin PYD/PKK'ya verilen silahlardan duyduğu rahatsızlığın tekrar dile getirildiğini söyledi. 

Çavuşoğlu, şunları kaydetti: 

"Ayrıca, daha önce Vancouver'da da gündeme getirdiğimiz teröristlerden sözde ordu kurulmasıyla ilgili, Türkiye'de duyulan rahatsızlığı gündeme getirdik. (Tillerson) YPG'nin burada bir oluşum içine girmeleri için bir destek vermediklerini, siyasi oluşum da dahil bir destek vermediklerini bugün vurguladı. Yarın zaten iki başkan da telefonda görüşecek, onu söyledi. Sayın Trump, Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyor. Saati de belli oldu." 

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