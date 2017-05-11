Davada cinsel organını kanıt olarak sundu

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Florida’nın Margate kentinde yaşayan 65 yaşındaki Patterson, Kasım 2015’te taksirle adam öldürmek suçlamasıyla tutuklandı.

Yaşlı adam, 60 yaşındaki partneri Francisca Marguinez’i boğarak öldürmekle itham ediliyor. Bu iddiayı hiçbir zaman reddetmeyen Patterson, oral seks yaparken, cinsel organının çok büyük olması nedeniyle sevgilisinin hayatını kaybettiğini savunuyor.

Geçen hafta Patterson’ın müdafi mahkemeye müvekkilinin cinsel organını jüriye gösterme talebinde bulundu. Zira; avukat Ken Padowitz, bu kanıtın dava için çok gerekli olduğu kanısında.



Padowitz bu talebinin mahkemece reddedilmesi halinde, müvekkilinin cinsel organının kalıbını çıkarıp jüri üyelerine göstermeyi düşünüyor.

Patterson’ın yargılanacağı gelecek duruşma için jüri seçiminin 15 Mayıs’ta yapılması planlanıyor. Davaya bakan yargıcın Padowitz’in talebine ilişkin ne zaman karar vereceği ise henüz belli değil.