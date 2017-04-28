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  1. 28 Nisan 2017 09:42

Dayak yedi, uçaktan atıldı ama bakın sonra ne yaptı ?

69 yaşındaki David Dao'nun avukatları, Amerikan havayolu şirketi ile mahkemeye başvurmaksızın uzlaştıklarını açıkladı.

Dayak yedi, uçaktan atıldı ama bakın sonra ne yaptı ?
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Nisan ayının başında Vietnam kökenli ABD vatandaşı doktor David Dao, darp edilerek ve koridorda sürüklenerek United Airlines'ın uçağından çıkarılmıştı. Dao kabin ekibine yer olmadığı için uçaktan zorla çıkarılmak istenirken, iki dişini kaybetmiş ve burnu kırılmıştı.

Olay dünya çapında tepki toplamış, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenmiş ve havayolu şirketi geniş bir kesim tarafından kınanmıştı.

AVUKATLARI AÇIKLAMA YAPTI

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; perşembe günü tarafların barışçıl bir şekilde anlaştığı duyuruldu. Avukatlar, anlaşmanın bir gereği olduğunu söyleyerek, maddi tazminatın ne kadar olduğunu gizli tuttu. Avukatların yaptığı açıklamada, United Airlines CEO'su Oscar Munoz için, "Doğru olanı yapacağını söyledi ve yaptı" denildi.

Dao'nun avukatlarından Thomas Demetrio, müvekkilinin farkında olmadan "milyonlarca yolcunun hayatlarını iyileştirecek değişikliklerin uygulamaya konulmasını sağlayan bir şampiyona" dönüştüğünü söyledi.

TEK OLAY BU DEĞİL

Vietnam kökenli bir ABD'li doktorun yaka paça uçaktan atılması, son iki ay içinde United Airlines'ın itibarına zarar verdiği yorumları yapılan tek olay değil. Tarafların anlaştığı duyurusu, United havayolu şirketinin bilet sahiplerini uçaktan inmeye ikna etmek için yeni bir ödeme planı hazırladığı yönündeki açıklamasıyla aynı gün geldi.

Şirket, koltuğundan rızası ile vazgeçen yolculara 10 bin dolara kadar ödeme yapmayı teklif edecek.

Çarşamba günü de, dev bir tavşanın taşıma sırasındaki ölümü ile havayolu şirketi yeniden gündeme gelmişti. 90 santimetre boyundaki Simon isimli tavşan Chicago'dan Londra'ya götürülürken hayatını kaybetti.

Şirket, Mart ayı içinde de, iki kızın "giydikleri tayt" nedeniyle uçağa alınmaması ile de tanınıyor.

BBC Türkçe

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