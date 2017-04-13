Donald Trump: "Zamanı geldi..."

ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenliyor. Trump yaptığı açıklamada, "Suriye'deki vahşi iç savaşı sona erdirmenin, teröristleri yenmenin ve mültecilerin evlerine dönmesini sağlamanın zamanı geldi." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya ve Suriye meselesi, Ukrayna’daki kriz ve IŞİD terör örgütüyle mücadele gibi konular ele alındı.

Görüşmenin ardından Donald Trump ve Jens Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, "NATO terörle mücadelede daha fazlasını yapmalı, hepimiz üzerimize düşeni gerçekleştirmeliyiz" diye konuşurken, Trump ise "Suriye’deki felaketi çözmek gerektiğini" vurgulayarak, "Artık bu cani iç savaşı bitirme ve mültecileri evlerine dönmelerini sağlama vakti geldi," ifadelerini kullandı.

Trump'ın konuşmasından satır başları:

NATO'nun 'modası geçmiş' olduğunu söylemiştim. Artık öyle değil.

(ABD Dışişleri Bakanı) Tillerson'ın Rusya'da başarılı toplantılar gerçekleştirdiğine inanıyorum.

(NATO'nun Moskova'yla ilişkilerini geliştirmesi hakkında) Putin Rusya'nın lideri. Rusya güçlü bir ülke. Eğer Putin ve Rusya'yla iyi geçinebilirsek bu harika olur. Ben herkesle iyi geçinmek isterim.

Rusya'yla ilişkiler tüm zamanların en düşük seviyesinde.

Suriye'deki vahşi iç savaşı sona erdirmenin, teröristleri yenmenin ve mültecilerin evlerine dönmesini sağlamanın zamanı geldi.

(Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında) O bir kasap. Geçen hafta doğru adımı attığımız konusunda şüphe yok.