Donald Trump'ı bu sefer belden aşağı vurdular

Gizli İstihbarat Servisi MI6 ile İngiliz eski istihbarat subayı Christopher Steele'in Ivanka Trump'ı şahsen tanıdığına ve birlikte yabancı iş projelerini değerlendirdiğine dair haberler, ABD Başkanı ve destekçilerinin öne sürdüğü eski MI6 ajanının çok tartışılan Rusya araştırma dosyasında hasmane saiklerle hareket ettiği iddiasının altını ciddi biçimde oyuyor.

Steele ve Trump cephesi arasında eskiye uzanan bağlara dair iddialar aylardır ortada dolanıyordu. Şimdi de, ABD başkanlık seçimlerine Kremlin müdahalesine dair soruşturmaları neyin teşvik ettiğini inceleyen bir raporla sıradışı ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

TALİMATIYLA HAZIRLANDI

Indepedent Türkçe'den Kim Sengupta'nın haberini Türkçe'ye çeviren Kerim Çelik'in aktardığına göre, rapor, söz konusu müdahalenin araştırılmasının siyasi tarafgirlik saikiyle yapıldığının açık ispatı amacıyla Başsavcı Wiiliam Barr'ın talimatıyla hazırlandı.

Adalet Bakanlığı Başmüfettişi Michael Horowitz tarafından hazırlanan 476 sayfalık belge, soruşturmaların açılmasını "hiçbir siyasi tarafgirliğin veya uygunsuz saikin" etkilemediğini belirterek FBI aleyhindeki tarafgirlik suçlamalarını reddediyor.

Steele'i araştırma dosyasını "kötü niyetle" hazırladığı iddialarından aklayan rapor, bir yandan da Steele'in bazı sonuçlara varırken "yanlış değerlendirmede" bulunduğunu belirtiyor.

Fakat Horowitz raporu, aynı zamanda Steele lehine, Trump ailesine en başından beri husumet güttüğü iddiasını reddetme fırsatını da sunmuş oldu.

"AİLE YADİGARI KARELİ İSKOÇ KUMAŞI..."

"Eğer bir tarafgirlik söz konusuysa" esasında "araştırmasına başlamadan önce tercihen Trump ailesine meyilli" olduğunu vurgulayan eski MI6 görevlisi, Trump'la husumeti bulunduğuna dair fikrin "saçma" olduğunda ısrar etmişti. Adalet Bakanlığı yetkililerine, "Trump Tower'da Trump ailesinden biriyle" tanıştığını, bu aile üyesiyle "yıllar süren 'arkadaşlık' ilişkisi kurduğunu", hatta "aile yadigarı bir kareli İskoç kumaşı" hediye ettiğini söylemişti.

2008'de birbirlerine eposta atarak New York Trump Tower'daki restoranda akşam yemeği buluşması ayarlayacak kadar yakındılar.

Adalet Bakanlığı belgesinde Trump'ın aile üyesinin adı yer almıyor. Aile mensubunun ismini, Steele ve Ivanka Trump arasındaki e-postaları gören haber kanalı ABC açıkladı.

Rusya masası başkanlığı yaptığı MI6'dan ayrıldıktan sonra Londra'da ticari istihbarat firması Orbis'in kurucu ortağı olan Steele, Rusya bağlantılarını incelemek üzere Trump'ın rakipleri tarafından, ABD şirketi Fusion GPS aracılığıyla tutulmuştu.

Steel, Horowitz soruşturmasındaki ifadesinde, raporunun “nihai bir ürün olacak şekilde tasarlanmadığını, yazılı bir ürün olmaktan ziyade sözlü olarak bilgilendirilmesinin yapılması gerektiğini" söylemişti. Belgesi "çoğunlukla tek bir kaynaktan hazırlanmışsa da, arka plan araştırmaları ve bir istihbarat profesyoneli olarak kendi yargılarını" içeriyordu.

"DÜZENBAZ..."

Trump destekçileri düzenli biçimde, ABD istihbarat ve güvenlik hizmetleri, özel yetkili savcı ve çeşitli kongre komiteleri tarafından soruşturmalar açılmasının sebebinin Steele raporu olduğunu öne sürüyor.

Gerçekte, soruşturmaların başlangıcı Trump seçim cephesinin dış politika danışmanı George Papadopoulos'un dönemin Avustralya'nın Londra Büyükelçisi Alexander Downer'a aktardığı bilgiye dayanıyor. Bu bilgi daha sonra Avustralya Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIO) tarafından FBI'ya iletilmişti.

Ancak Steele yine de Trump cephesinin sürekli kötülediği bir hedef haline geldi. ABD Başkanı, Steele'i farklı biçimlerde "Yalancı Hillary'le bağları" olan "sahtekar araştırma belgesi söylentisinin" "başarısız casusu" ve "düzenbaz" olarak nitelendirdi.

Ivanka Trump ve Steele'in iş ilişkisi kurduğuna dair bir kanıt yok.

Bununla birlikte Ivanka Trump'ın adı, Trump'ın Rusya bağlantısına ilişkin soruşturma boyunca özel yetkili savcı Robert Mueller ve diğerleri tarafından birçok kez gündeme getirildi.

Ivanka ve kardeşi Donald Jr.'ın, Donald Trump'ın Mueller soruşturması sonrası tutuklanarak cezaevine konulan ve şimdi hapiste olan şahsi avukatı Michael Cohen'den Rus başkentindeki Trump şirketi projesi Moskova Kulesi hakkında düzenli güncellemeler aldığı söyleniyor.

Ivanka Trump, “yalnızca asgari düzeyde dahil olduğunu” iddia etti. Trump Jr, Meclis Yargı Komitesine Eylül 2017'de verdiği ifadesinde, "genel hatları itibarıyla farkında olduğunu" söylemişti.

Aynı zamanda, Cohen’in çocukluk arkadaşı Felix Sater'ın Trump ailesine dahilliğiyle ilgili detaylar da gün yüzüne çıktı.

Rusya'da Felix Şeferovski ismiyle doğan ve margarita içtiği sırda bir adamın boğazına ve yüzüne kırık kokteyl bardağı saplamaktan hapis yatan Sater, 1998'de bu kez Rus ve Amerikan organize suç örgütlerinin yaşlıları hedef aldığı bir yatırım dolandırıcılığı sebebiyle soruşturma geçirdi.

FBI muhbiri olarak ve 25 bin dolar (yaklaşık 145 bin TL) ödeyerek 20 yıllık muhtemel bir hapis cezasından kaçındı. Adli belgelere göre, mafya ve El-Kaide konuları da dahil olmak üzere bir bilgi kaynağı halini aldı.

Trump'la çalışmaya başlayan Sater, Trump Soho otelinin inşasıyla bağlantılı olarak Bayrock isimli bir firma üzerinden geleceğin Başkanı'nın ortağı oldu. Ortak projelerinin kırmızı kurdele kesme törenlerinde görünen iki adam birlikte iş seyahatlerine de çıkıyordu.

Sater, Donald Trump'ın kendisinden Donald Jr. ve Ivanka'yı Moskova gezisine çıkarmasını isteyecek kadar Trump ailesine yakın olmasıyla böbürlendi. Seter, ziyaret sırasında Ivanka'nın Kremlin'deki Başkanlık ofisinde Putin'in koltuğuna oturmasını da ayarladı.

Ivanka Trump, Moskova ziyaretinin "kısa bir Kızıl Meydan ve Kremlin turu da" içerdiğini ve bu bağlamda Putin'in masasına oturmuş olabileceğini anımsıyor. Ancak oturup oturmadığını tam hatırlayamıyor.