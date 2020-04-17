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  4. 17 Nisan 2020 13:59

Dr. Mehmet Öz: ''Okulları açalım, çocukların sadece yüzde 3'ü ölür''

Dr. Mehmet Öz, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News kanalına bağlanarak okulların açılması gerektiğini, 'çocukların sadece yüzde iki veya üçünün ölebileceğini' söyledi.

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BD’de televizyon kanallarında çok izlenen sağlık programları yapan Dr. Mehmet Öz, ABD Başkanı Trump’a yakınlığıyla bilinen Fox News kanalında yaptığı bir açıklamayla okulların açılmasını savundu. Korona virüsü sebebiyle kapanan okulların yeniden açılması gerektiğini savunan Öz, bu durumda çocukların ‘sadece’ yüzde iki veya üçünün ölebileceğini ifade etti.

Öz’ün sözleri ABD kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sosyal medyadan da birçok tepki geldi. Dr. Öz’ün verdiği ölüm oranına göre, okullar açıldığında, ABD’de ilkokul, ortaokul ve liselere giden yaklaşık 1.7 milyon çocuğun ölmesi anlamına geliyor.

DR. ÖZ ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine, Twitter’dan paylaştığı bir video Öz, özür dilediğini söyledi. Öz, şöyle konuştu: “Okulları açmakla ilgili sözlerimin insanları şaşırttığını ve üzdüğünü fark ettim, niyetim bu değildi. Hatalıyım.”

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