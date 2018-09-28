Dünya canlı izlemişti... Karar verildi !

ABD Senatosu Adalet Komisyonu, Trump'ın Yüksek Mahkeme'ye önerdiği ve cinsel saldırı suçlamalarıyla başı dertte olan Kavanaugh'a onay verdi. Adalet komisyonunda ifade veren Profesör Christine Blasey Ford'un sözleri canlı yayında takip edilmişti.

ABD Senatosu Adalet Komisyonu, Trump'ın Yüksek Mahkeme'ye önerdiği ve cinsel saldırı suçlamalarıyla başı dertte olan Kavanaugh'a onay verdi.

Komisyondaki oylama 10 karşı 11 oyla Kavanaugh lehine sonuçlandı. 10 Demokrat üye hayır, 11 Cumhuriyetçi üye evet oyu verdi.

Sıra Senato'daki oylamada. Burada da Cumhuriyetçiler 2 temsilciyle çoğunluğu elinde bulunduruyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Yüksek Mahkemesi adayı Brett Kavanaugh'ı cinsel tacizle suçlayan ilk kadın olan Profesör Christine Blasey Ford, 1982 yılında Kavanaugh'ın kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söyledi ve "Belki de kazayla beni öldürebilirdi" demişti.