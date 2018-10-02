Dünya diken üstünde ! Tehdit etti: ''Yokedeceğiz...''

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, "Rusya yasaklı cruise füzelerini geliştirmeyi durdurmazsa, bunları yok edeceğiz" dedi.

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Rusya’ya çok sert mesajlar gönderdi.

Hutchison, Rusya’nın yeni cruise füze sistemini geliştirmeyi durdurması gerektiğini söyleyip sistemin Soğuk Savaş döneminde Moskova ile Washington arasında imzalanan anlaşmaya aykırı olduğu konusunda çok sert bir dille uyardı.

Hutchison, Rusya'nın devam etmesi halinde "Gerekirse füzeleri yok ederiz" dedi