Dünya o güne kilitlendi ! Her şey o gün belli olacak...

ABD'nin BM temsilcisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), cuma günü İdlib gündemiyle toplanacağını açıkladı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bu ay içinde yapılacak İran oturumunu yöneteceği açıklandı. BMGK'nin eylül ayı dönem başkanlığını üstelenen ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, bugün konseyin aylık çalışma takvimini açıklamak için gazetecilerin karşısına çıktı.

Haley burada yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, bu ay içinde BMGK'da yapılacak İran oturumunu yönetecek." diye konuştu. BMGK'daki İran oturumu BM Genel Kurulundaki üst düzey toplantıların düzenleneceği hafta içinde 26 Eylül'de yapılacak.

TRUMP'TAN İDLİB AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de Beşar Esad karşıtı muhaliflerin elinde kalan tek yer olan İdlib kentine düzenlenecek bir operasyonun yüzlerce insanın ölümüyle sonuçlanabileceğini söyledi.

İdlib'e olası bir saldırı ile ilgili açıklama yapan Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad İdlib'e umursamaz bir biçimde saldırmamalı. Ruslar ve İranlılar insani trajediye dönüşme riski taşıyan bu olası operasyona katılmakla ölümcül bir insanlık hatası yapar. Yüzlerce, binlerce insan ölebilir. Buna izin vermeyin" dedi.