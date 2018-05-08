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  4. 08 Mayıs 2018 18:59

Dünyanın beklediği kararı Trump telefonda açıkladı !

ABD Başkanı Trump'ın İran'la olan nükleer anlaşmadan çekilip çekilmeyeceğini Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a telefonda söylediği iddia edildi.

Dünyanın beklediği kararı Trump telefonda açıkladı !
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ABD Başkanı Donald Trump'ın bu akşam saat 21.00'de İran ile nükleer anlaşmayla ilgili kararını açıklaması beklenirken bir son dakika haberi geldi. New York Times'ın iddiasına göre; ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü ve Macron'a İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini söyledi.

Reuters'a konuşan bir kaynak, ABD'nin anlaşmanın bir parçası olarak feragat ettiği bütün yaptırımları eski haline getirmeye ve ek ekonomik cezalar koymaya hazırlandığını söyledi.

Brüksel'de hareketli dakikalar

ABD Başkanı Trump'ın bu kritik açıklaması öncesinde ise Brüksel'de hareketli dakikalar yaşanıyor. Alman bir yetkili, bugün Brüksel'de Fransa, Almanya ve İngiltere elçilerinin, İranDışişleri Bakan Yardımcısı ile bir görüşme yaptığını açıkladı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcileri, tüm tarafları gelecek günlerde tansiyonun "kontrolsüz şekilde tırmandırılmasından kaçınmaya" çağırdı.

Trump son kez uzatmıştı

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altında ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmış ve Beyaz Saray, alınan kararla anlaşmanın son kez uzatıldığı duyurmuştu.

"ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri"

2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Trump'a göre bu, "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri".

İran tepkili

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme söylemlerine karşın, "İran Atom Enerjisi Kurumu, beklenen ve beklenmedik tüm durumlara hazır" mesajı vermişti.

2015'te ABD'nin önceki başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayla, İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025'e kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.

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