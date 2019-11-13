Dünyanın gözü burada ! Erdoğan ve Trump zirvesinden ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. İki liderin görüşmesinde önemli başlıklar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, Erdoğan ve eşini kapıda karşıladı. İki lider basına fotoğraf verdikten sonra içeri girdi.

Erdoğan ve Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TRUMP: S-400 VE F-35 KONULARINI DA KONUŞACAĞIZ

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye-Suriye sınırında yaptığı işten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun süredir dost olduklarını vurgulayarak, bugün S-400 ile F-35 konusunda da konuşacaklarını vurguladı.

Donald Trump, azil soruşturmasıyla ilgili soruya “Azil soruşturması tam bir cadı avı. İzlemiyorum” diye yanıt verdi.

Erdoğan da “Basın toplantısında her şeyi etraflıca anlatacağız” diye konuştu.

30 dakika baş başa, 1 saat heyetlerarası olmak üzere görüşmenin toplam 1,5 saat sürmesi planlanıyor.

Erdoğan ve Trump'ın baş başa yapacağı görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile tercümanlar yer alacak.

Heyetlerarası görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo hazır bulunacak.

SENATÖRLER DE KATILACAK

Öte yandan, NTV'nin haberine göre çalışma yemeği şeklindeki heyetler arası görüşmeye senatörler de katılacak. Toplantıda Senatör Lindsey Graham'ın da olacağı öğrenildi.

Saat 22.00 sıralarında ABD Başkanı Trump, senatörlerle başka bir salonda bir araya gelerek özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Bu görüşmede azil süreci ve Türkiye'nin ele alınacağı öğrenildi.

Görüşmenin ardından saat 23.00 sıralarında iki lider kameraların karşısına geçecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.