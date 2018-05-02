Dünyanın gözü oradaydı... FED faiz kararını açıkladı !

ABD Merkez Bankası (Fed) mayıs ayı politika toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Buna göre; Fed beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmedi. Banka faizi 1,50-1,75 aralığında bıraktı. Karar 8 üyenin oybirliği ile alındı.

ABD Merkez Bankası (Fed) mayıs toplantısında politika faizini beklendiği gibi sabit tuttu. "Ekonomik görünüm aşağı yukarı dengeli görünüyor" denilen FOMC açıklamasında, enflasyonun mart toplantısından bu yana bankanın hedefi olan yüzde 2'ye yaklaştığı belirtildi. Açıklamada, "12 aylık enflasyonun orta vadede yüzde 2'ye yakın seyretmesi bekleniyor" beklentisi paylaşıldı.

Bu arada FOMC açıklamasından, "enflasyon gelişmeleri yakın şekilde izleniyor" ifadesi çıkarıldı.

Fed, federal fon faizinde kademeli artışların devam etmesini beklediğini tekrarladı. Açıklamada istihdam piyasasının güçlenmeye devam ettiği, piyasa şartlarının güçlü olmayı sürdürmesinin beklendiği vurgulandı.

Fed Mart toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan yükseltmişti. Yılın kalanında çoğu piyasa oyuncusu 2 faiz artışı bekliyor.

Bir sonraki Fed FOMC toplantısı 12-13 Haziran'da yapılacak.

FED CEPHESİNDE YENİ BİR DURUM YOK

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan

Fed piyasaların hiçbir aksiyon beklemediği ve bir basın açıklaması içermeyen toplantısında piyasalara yeni bir bilgi vermedi. Enflasyondaki gelişimler Fed’in politika açıklamasına yansımış görünüyor, enflasyonun hedeflerin altında olduğunu belirten ibare PCE’nin yüzde 2 bandına gelmesinden sonra “hedeflere yaklaştı’ gereklidir. Fed, enflasyonun geniş vadede yüzde 2 üzerine çıkmasını ve istikrar kazanmasını bekliyor seklinde değiştirilmiş. İlla ki bir anlam yükleyeceksek, enflasyon ibaresine yükleyebiliriz. Ancak enflasyonda yüzde 2 bandının bir tepki eşiği olmadığını da belirtmek. Bu yüzden kademeli faiz artışı vurgusu da bu kapsamda devam ediyor.

İlk çeyrekte her ne kadar gecen yılların ilk çeyreklerinden daha iyi olsa da, özellikle tüketim harcamalarındaki yavaşlama kaynaklı olarak büyüme de yavaşlama görmüştük. Fed ılımlı büyüme vurgusunu devam ettiriyor, bununla beraber ilk çeyrekteki yavaşlamanın da geçici faktörlere dayandığı belirtiliyor. Büyüme ve istihdam dinamiklerinde ortada yeni bir bilgi yok. Sonuç olarak ekonomiye ilişkin görünüm daha dengeli ve istihdam piyasası da güçlü görüntüsünü sürdürüyor.

Haziran’da faiz artisti bu noktada kesin gibi… Ancak henüz bu yıl toplamda 3 mü yoksa 4 mü faiz artışı olacak, o kesinlik kazanmadı. Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam verisi ve altındaki ücretler kalemi çok daha fazla bilgi verecektir. Fed, fiyatlama mekanizması dışında olan bir argüman ortaya koymadığından dolayı kararların USD hareketine marjinal bir etkisi olması beklenmez. Ancak piyasa momentum da USD lehine olmayı sürdürebilir.

FAİZ ARTIRIMI BEKLENMİYORDU

Analistler, Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizlerde değişiklik yapılmasını beklemiyordu. Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksinin yüzde 1,9'a yükselerek hedefe yaklaşmasının ise gelecek ay faiz artırım beklentilerini güçlendirdiği belirtilmişti.

ÖNCEKİ TOPLANTIDA FAİZ ARTIRILMIŞTI

Fed Mart ayı toplantısında beklendiği gibi faizleri 0.25 puan artırarak 1.50-1.75 seviyesine çekmişti. Böylece faizler 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyeye yükselmişti.