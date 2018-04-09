Dünyanın gözü Trump'ta: ''Gün bitmeden karar vereceğim''

ABD Başkanı Donald Trump Suriye ile ilgili olarak, "Askeri yetkililerle görüşüyorum. Muhtemelen gün bitmeden bir karar vereceğim" dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, Suriye'de Esed rejiminin son kimyasal silah saldırısıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Kimyasal silah saldırısını "barbarca" şeklinde niteleyen ve hayatını kaybeden sivillerin görüntülerinin herkesin içini burktuğunu kaydeden Trump, "Bölgedeki durumu oldukça yakından takip ediyoruz. Ordumuzla ve diğer ilgili kişilerle görüşüyoruz. Bu, insanlıkla ilgili bir durum; bunun olmasına izin verilemez. Önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde (bu konuyla ilgili) ana kararımızı vereceğiz." şeklinde konuştu.

Sözlerinin devamında bu tür katliamların bir daha yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Trump, çok kısa süre içinde, hatta belki de gün bitmeden bir karara varabileceklerini söyledi.

"ASKERİ SEÇENEK MASANIN DIŞINDA DEĞİL"

Askeri seçeneklerin masada olup olmadığıyla ilgili soruya, "Hiçbir seçenek masanın dışında değil." diye cevap veren Trump, saldırının sorumlularıyla ilgili olarak da, "Eğer Rusya, Suriye, İran ya da hepsi beraberse bunu göreceğiz ve cevapları yakında öğreneceğiz." dedi.

TRUMP'TAN PUTİN'E GÖNDERME

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de saldırıdan dolayı sorumluluk taşıyıp taşımadığına ilişkin bir soruya cevap veren Trump, "Olabilir. Herkes bir bedel ödeyecek. O da ödeyecek, herkes ödeyecek." değerlendirmesini yaptı.

Suriye, Rusya ve İran'ın saldırıdan sorumlu olmadıkları söylediklerini dile getiren Trump, kendisinin saldırının faili veya failleri konusunda fazla şüphesinin olmadığını, ancak generallerin kısa süre içinde buna bakacaklarını ifade etti.

Trump'ın bugün akşam saatlerinde (Yerel saatle) ABD ordusundan üst düzey komutanlarla da bir ara gelmesi bekleniyor.

Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

Saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Trump, Beşşar Esed'i "hayvan" olarak tanımlamış ve saldırının sorumlularının "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtmişti.