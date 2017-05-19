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  4. 19 Mayıs 2017 08:03

Dünyanın konuştuğu o isim ilk kez yüzünü gösterdi

ABD ordusunda görevliyken Wikileaks'e belge sızdıran Chelsea Manning'in sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor.

Dünyanın konuştuğu o isim ilk kez yüzünü gösterdi
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ABD ordu mensubu iken Wikileaks'e yüz binlerce askeri belge sızdırma suçuyla 7 yıl hapis yatan Chelsea Manning, kaldığı cezaevinden tahliye edildikten sonra Instagram hesabı üzerinden "özgürlük" temalı paylaşımlarda bulunuyor.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Manning, son paylaşımda ilk kez yüzünü de gösterdi. 29 yaşındaki Manning, fotoğrafa eşlik eden mesajda takipçilerine "İşte buradayım" diye seslendi.

Bradley olan ön ismini, cezaevinde geçirdiği cinsiyet değişikliği ameliyatı sonra Chelsea olarak değiştiren Manning, Kansas'ta bir erkek hapishanesine konulmuştu. 29 yaşındaki kadın asker, burada iki kez intihara kalkışmış, bir kere de açlık grevine girmişti.

Manning, Çarşamba günü tahliye olduktan sonra Instagram hesabından yaptığı ilk paylaşımda spor ayakkabılarının fotoğrafını paylaşarak, "Özgürlüğe ilk adımlar" notunu eklemişti.

29 yaşındaki Manning'in, 2010'da ABD'ye ait gizli belgeleri Wikileaks'e sızdırması ABD tarihinin en büyük sızıntılarından biri olmuş, Manning, 2013 yılında 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD Başkanı Barack Obama, Chelsea Manning'in 35 yıllık cezasını başkanlığının son günlerde imzaladığı bir kararname ile indirmişti.

Manning, Wikileaks'e sızdırdığı belgeler nedeniyle aralarında "casusluk" suçunun da bulunduğu 20 suçtan hüküm giymişti. En ciddi suçlama olan "düşmana yardım ve yataklık" suçlamasından ise beraat etmişti.

BBC Türkçe

Chelsea Manning , wikileaks ,