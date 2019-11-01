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  4. 01 Kasım 2019 18:39

Elektronik sigara öldürmeye devam ediyor: Sayı 37'ye yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri’nde elektronik sigara nedeniyle ölenlerin sayısı 37’ye yükseldi. Ölenlerin çoğunun gençler olduğu belirtildi.

Elektronik sigara öldürmeye devam ediyor: Sayı 37'ye yükseldi
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamaya göre, 24 eyalette elektronik sigara kaynaklı hastalıklarda ölenlerin sayısı 37’ye yükseldi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamaya göre, elektronik sigara kullanımının sebep olduğu hastalıkların sayısı bin 888'e çıktı. Ölenlerin çoğu erkek ve 35 yaşın altında, ölenlerin yaşları ise 17 ile 75 arasında değişiyor. Elektronik sigara kaynaklı ölümlerin cihazın kendisinden mi yoksa içindeki ürünlerden mi kaynaklandığının bilinmediği açıklandı. Yetkililer, ölenlerin çoğunu gençlerin oluşturduğunu, çünkü aromalı elektronik sigaraların kendilerine pazarlandığını ekledi.

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