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  4. 14 Kasım 2019 07:50

Emine Erdoğan, Melania Trump ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump ile bir araya geldi. Ziyaret ilişkin paylaşım yapan Emine Erdoğan, ''Karşılıklı ziyaretlerin ülkelerimiz arasındaki dostluğu daha da güçlendireceğine inanıyorum.'' dedi.

Emine Erdoğan, Melania Trump ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından karşılandı.

Karşılama sonrasında liderler ve eşleri Oval Ofis'te bir araya geldi.

Oval Ofis'teki görüşmenin ardından Emine Erdoğan ve Melania Trump, Green Room'da baş başa öğle yemeğinde bir araya geldi.

Yürütmekte oldukları sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunan Emine Erdoğan ve Melania Trump, Beyaz Saray bahçesinde yürüyüş yaptı.

Görüşmede Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a, Washington Anıtı'nın 1854'te Sultan Abdülmecid tarafından hediye edildiğini anlattığı öğrenildi.

"MEMNUNİYET DUYDUM"

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Çalışma ziyareti kapsamında bulunduğumuz Washington'da, ABD Başkanı Sayın Trump ve kıymetli eşi Melania Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Karşılıklı ziyaretlerin ülkelerimiz arasındaki dostluğu daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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