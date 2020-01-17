Engelli bir kişiden ünlü yetişkin sitesine dava!

İnternetin en ünlü yetişkin içerikler yayınlayan internet sitelerinden biri ilginç bir dava ile karşı karşıya.

ABD'de yaşayan Yaroslav Suris isimli işitme engelli bir kişi izlediği videolarda altyazı olmadığı için ilgili internet sitesine dava açtı.

İşitme engellilerin sitedeki videoların sesli kısımlarını anlayamadığını, dolayısıyla içeriğe sınırlı erişim sağlayabildiklerini belirten Suris, şirketin 'Amerikan Engelliler Yasası' (ADA) hükümlerini çiğnediğini öne sürüyor.

TMZ'de yer alan bilgilere göre, Sirus mahkemeye verdiği savunmada, izlediği üç videonun ismini söyleyerek, diyalog bölümlerinde olay akışını anlayamadığını ve kendi gibi işitme engeli olanların sitenin 'premium' üyesi olmalarının 'anlamsız' olduğunu belirtti.

Ayrıca, mahkeme belgelerinden edinilen bilgilere göre Suris, altyazı ekleme işleminin yanı sıra miktarı şu an için belirlenmemiş bir para talebinde de bulunuyor.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şirket, genellikle hakkında açılan davalara ilişkin açıklama yapmaktan yana olmasa da internet sitesinin Genel Başkan Yardımcısı Corey Price konuyla ilgili "Yaroslav Suris'in, işitme engellilerin videolarımıza kısıtlı erişim sağlayabildiği gerekçesiyle hakkımızda şikayetçi olduğunu biliyoruz. Ancak söylemek isteriz ki sitemizde altyazı kategorisi de mevcut" ifadelerini kullandı.

Dava duruşmasının gelecek aylarda görülmesi bekleniyor.

ABD'de geçerli olan 'Amerikan Engelliler Yasası'na göre, 'istihdam, ulaşım, kamusal barınma, iletişim ile eyalet ve yerel yönetim programları hizmetlerine erişim' alanlarında engelli kişilere karşı ayrımcılık suç sayılıyor.