Erdoğan, Beyaz Saray'ın karşısında miting yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington’da ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere, özel uçak “CAN” ile Türkiye saati ile 09.25’te Pekin’den ABD’ye hareket etti. Erdoğan’ın ABD programı da netleşti. Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington’da ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmeden önce, “gövde gösterisi” yapacak. Erdoğan’ın Trump’la görüşmesinden bir gün önce, tam da Beyaz Saray’ın karşısındaki parkta, “miting gibi toplantı” düzenleyeceği öğrenildi.

Beyaz Saray’ın karşısındaki Lafayette Park’ta ABD saatiyle 17.00’de Erdoğan, Washington’daki iş dünyası temsilcileri ile Türk Amerikan toplumu ile biraraya gelecek. Toplantı için yer olarak Beyaz Saray’ın hemen karşısındaki parkın seçilmesi önemli. Erdoğan, Salı günü (yarın) Beyaz Saray’da Donald Trump’la yapacağı görüşme öncesinde ilk mesajlarını buradan verecek.

GÜLEN MESAJI ÖNEMLİ

Erdoğan’ın Lafayette Park’ta yapacağı konuşmada özellikle FETÖ Lideri Gülen hakkında mesaj vermesi, Gülen’in iadesini tüm Türkiye’nin beklediğinin altını çizmesi bekleniyor.