Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi bir skandal daha

Washington Yönetimi’nden üst düzey bir yetkili, “ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile işbirliğini bitirmek gibi bir niyeti olmadığını” belirtti.

Bugün TSİ 20:00’da gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Trump görüşmesinden önce ABD’den gelen bu mesaj, Türkiye’nin “SDG’ye verilen desteğin kesilmesi” yolundaki talebinin hiçe sayıldığı anlamına geliyor.

Reuters’ın haberine göre; üst düzey yetkili, ABD ile Türkiye’nin Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemleri konusundaki sorunu çözmesi gerektiğini de ifade etti.

DESTEĞİN SÜRECEĞİ SÜRPRİZ DEĞİL

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) büyük oranda terör örgütü PKK bağlantılı YPG güçlerinden oluşuyor.

ABD’nin SDG’ye verdiği desteği kesmeyeceği ise sürpriz bir gelişme sayılmaz.

Zira önceki gün SDG adına açıklamalar yapan terörist Mustafa Bali, Suriye’nin kuzeyindeki Haseke’de IŞİD’le Mücadele Uluslararası Koalisyonu’nun sözcüsü Albay Myles Caggins ile bir araya gelmişti.

MEKTUP YAZIP “İPTAL ET” DEDİLER

Öte yandan, ABD’li siyasetçiler Washington’da Türkiye karşıtı propagandaya devam ediyor.

Temsilciler Meclisi’nin iki Cumhuriyetçi, 15 Demokrat üyesi Trump’a mektup yazarak, “Erdoğan’a yaptığı daveti geri çekmesini” istemişti.

Önceki gün gönderilen mektupta, “Mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda, Erdoğan’ın ABD’yi ziyaret etmesi son derece uygunsuz bir gelişmedir. Bu davet geri çekilmeli” ifadeleri yer almıştı.

Mektuba Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Eliot Engel öncülük etti.

Mektupta Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik olarak düzenlediği askeri harekâtın ABD ulusal güvenliği açısından “felaket niteliğinde sonuçlar” doğurduğu ve NATO içerisinde derin çatlakların oluşmasına neden olduğu ifade edilmişti.