Erdoğan-Trump görüşmesinde tercüme skandalı yaşandı

Türkiye için büyük önem taşıyan Erdoğan-Trump zirvesi dün gerçekleşti. Washington’da ilk kez yüz yüze görüşen iki liderin daha sonra düzenlediği kısa basın toplantısına “çeviri hatası” damga vurgu…

Erdoğan konuşmasında Suriye konusuna değindiği sırada, “Bilhassa Suriye rejiminin son kimyasal saldırısı sonrası takınılan kararlı tutumu oldukça yerinde buluyoruz” dedikten sonra şu sözleri sarf etti:

“Terör örgütleriyle ilkeli ve kararlı mücadele konusunda geçmişte yaşanan hataları telafi edecek adımların devamının geleceğini ümit ediyoruz.”

Erdoğan’ın net bir şekilde ifade ettiği Türk tezine karşın bu sözlerin çevirisi taban tabana zıt yapıldı.

Tercüman Erdoğan’ın sözlerini şöyle çevirdi:

”Ve şunu biliyoruz ki, tüm dünyada terör örgütleriyle ilkeli ve kararlı mücadele hususunda, geçmişteki hatalarımızı tekrarlamayacağız ve bu yolda birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin tam aksine, çevirideki yanlışla birlikte Türkiye’ye “hatasını kabul eder” bir imaj çizilmiş oldu.

TEK HATA BU DEĞİLDİ

Basın toplantısındaki tek hata bu değildi… Erdoğan’ın PYD YPG’den bahsederken kullandığı “terörist” ifadesi de çevirmen tarafından İngilizceye çevrilmedi.

Çevirmen, Erdoğan’ın “terörist” sıfatını atlayarak, PYD-YPG’yi sadece adlarıyla andı.

BU HATA NASIL OLDU

Tercümedeki hatanın neden kaynaklandığı bilinmese de Erdoğan’ın kağıttan okuduğu metnin bir kopyasının tercümanda da bulunduğu kanısını uyandırdı.

Çevirmenin hiç teklemeden, oldukça hızlı bir şekilde çeviriyi yapması da metnin önceden hazırlanmış olduğu ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Tercüme skandalına dair kulislerde üç temel senaryo konuşuluyor:

İlk senaryoya göre Erdoğan’ın konuşması Türk tercümanlar tarafından İngilizceye hatalı olarak çevrildi.

İkinci ihtimale göre Erdoğan’ın konuşmasının çevirisi simultane olarak yapıldı ve bu esnada çevirmen sözleri yanlış anladı.

Son ihtimale göre ise, Erdoğan’ın sözleri Beyaz Saray çevirmeni tarafından kasıtlı olarak çarpıtıldı.