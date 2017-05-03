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  1. 03 Mayıs 2017 09:17

Erdoğan'ın fotoğrafı Trump'ın duvarını süslüyor ama...

ABD'li Express gazetesi kapağına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıdı. Kapakta, ABD Başkanı Donald Trump'ın duvara astığı çerçeveli lider fotoğrafları görülüyor.

Erdoğan'ın fotoğrafı Trump'ın duvarını süslüyor ama...
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ABD'li Express gazetesi kapağına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıdı. Kapakta, ABD Başkanı Donald Trump'ın duvara astığı çerçeveli lider fotoğrafları görülüyor. Trump son olarak Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin fotoğrafını asıyor.

Kapakta, Erdoğan'ın yanı sıra duvarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Tayland başbakanı Prayut Chan-o-cha ve Filipinler devlet başkanı Rodrigo Duterte görülüyor.

İç sayfada “Otokratlara Övgü” başlığıyla sunulan haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan antidemokratik uygulamaları nedeniyle eleştiriliyor.

İşte o iç sayfa:

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