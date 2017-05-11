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  4. 11 Mayıs 2017 09:37

Erdoğan'ın restine ABD'den yanıt: ''Kayıp olmaz''

ABD Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Haass, Trump Yönetimi'nin PKK bağlantılı YPG’ye ağır silah verme kararının ardından, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyaretini iptal ederse bu büyük bir kayıp olmaz" dedi.

Erdoğan'ın restine ABD'den yanıt: ''Kayıp olmaz''
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Washington Yönetimi’nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi YPG'nin de içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne ağır silah verilmesi yönündeki kararının ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki amacıyla ziyaretini iptal edebileceği gündeme gelmişti. ABD’den konuyla ilgili bir değerlendirme geldi.

 ABD Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haass, ziyaretin iptali olasılığı üzerine “Büyük kayıp olmaz” değerlendirmesi yaptı.

Twitter adresinden açıklama yapan Richard Haass, “Trump Yönetimi’nin Suriyeli Kürtleri silahlandırdığını görmek güzel. (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan) ziyaretini iptal ederse, otoriter yönetimi ve Suriye’deki yararsız rolü göz önüne alındığında büyük bir kayıp olmaz” ifadelerini kullandı.

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