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  4. 21 Aralık 2018 23:27

Erdoğan'ın sorusu Trump'ı zorladı ! İşte yeni ayrıntılar...

Dünyaca ünlü bir ajans, Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı hakkında yeni ayrıntılar paylaştı.

Erdoğan'ın sorusu Trump'ı zorladı ! İşte yeni ayrıntılar...
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Amerikan Associated Press (AP) Ajansı, ABD Başkanı  Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde aldığını yazdı. 

ABD'li yetkililer, Erdoğan'ın Trump'a "Neden hala oradasınız?" diye sorduğunu ve kalan DEAŞ'lılarla Türkiye'nin mücadele edebileceğini söylediğini ileri sürdü.

Trump'ın ise görüşme esnasında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a, "Erdoğan'ın söyledikleri doğruysa neden ABD askerlerinin hala Suriye'de olduğunu" sorduğunu aktaran yetkililer, bunun üzerine Bolton'ın, Erdoğan'ın sözlerinin doğru olduğunu teyit ettiğini belirtti.

AP'nin konuyla ilgili iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre,  ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, Erdoğan ve Trump arasında 14 Aralık'ta yapılan  telefon görüşmesinde alındı.

Yetkililer, görüşmede, Trump'ın "ABD'nin, Suriye'de bulunma nedeninin  DEAŞ'la mücadele olduğu" şeklindeki ifadelerini anımsatan Erdoğan'ın, DEAŞ'ın  büyük ölçüde yenilmesine rağmen neden hala orada olduklarını sorduğunu  kaydetti.

ABD'li yetkililer, Erdoğan'ın Trump'a "Neden hala oradasınız?" diye sorduğunu ve kalan DEAŞ'lılarla Türkiye'nin mücadele edebileceğini söylediğini  ileri sürdü.

Trump'ın ise görüşme esnasında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a, "Erdoğan'ın söyledikleri doğruysa neden ABD askerlerinin hala  Suriye'de olduğunu" sorduğunu aktaran yetkililer, bunun üzerine Bolton'ın,  Erdoğan'ın sözlerinin doğru olduğunu teyit ettiğini belirtti.

Bolton'ın, DEAŞ'ın büyük ölçüde yenilmesine rağmen, bu konuda zafer  ilan etmek için sabırlı olunması gerektiğini dile getirdiğini aktaran yetkililer,  Trump'ın buna rağmen fikrinin değişmediğini ve ABD'nin Suriye'den çekileceğini,  Erdoğan'a açıkladığını kaydetti.

Yetkililer, telefon görüşmesinin sonunda Suriye'den çekileceklerini  bir kez daha ifade eden Trump'ın, bu çekilmenin nasıl olacağı konusunda bir  açıklamada bulunmadığını sözlerine ekledi.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

Amerikan medyası, önceki gün, ABD ordusunun Suriye'deki 2 bin  civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını öne sürmüştü.
  
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik."  ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de "DEAŞ ile mücadelenin yeni  evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık."  açıklamasını yapmıştı.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde  ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği ve  ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği  iddia edilmişti.

Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından Savunma Bakanı Jim  Mattis'in bu durumdan rahatsız olduğu, hatta istifa etmeye hazırlandığı ileri  sürülmüş, Trump dün Mattis'in şubat ayı sonunda görevini bırakıp emekliye  ayrılacağını açıklamıştı.

AA

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