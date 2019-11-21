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  4. 21 Kasım 2019 22:58

Ermeni soykırımı tasarısına ikinci engel

ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından Senato'ya sunulan ve 1915 Ermeni olaylarının "soykırım" olarak tanınmasını öngören karar tasarısı ikinci kez engellendi.

Ermeni soykırımı tasarısına ikinci engel
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Senatör Menendez, sözde “Ermeni soykırımının resmen tanınmasını” öngören karar tasarısının Genel Kurul’da oylanmasını talep etti. Geçen hafta Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından bloke edilen söz konusu tasarı, bu kez Georgia eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü David Perdue tarafından engellendi. Perdue, söz konusu tasarının ele alınması için doğru zaman olmadığını söyledi.

ABD Senatosunda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek, oylamayı engelleyebiliyor. ABD Temsilciler Meclisinde, 29 Ekim’de yapılan oylamada, 1915 Ermeni olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar tasarısı kabul edilmişti.

Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 11 “hayır” oyuna karşılık 405 “evet” oyuyla meclisten geçmişti. Türkiye ise söz konusu tasarının “yok hükmünde” olduğunu açıklamış ve kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı. 

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