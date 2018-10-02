Eşcinsel çalışanların arkadaşlarına tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, merkezi New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler'de (BM) görevli olan eşcinsel diplomatların partnerlerine tanınan vize istisnasını kaldırdı.

Bu hafta başında yürürlüğe giren yeni değişiklik ile Aralık ayına kadar evlenmeyen eşcinselçiftlerin hayat arkadaşlarının oturma izinleri iptal edilecek.

Foreign Policy dergisi, en az 10 BM çalışanının hayat arkadaşının bu kapsamda ABD'de bulunduğunu ve eğer çiftler 3 ay içinde evlenmez ise söz konusu kişinin sınır dışı edileceğini aktardı.

Değiştirilen vize politikası ile bu konumda bulunan BM çalışanlarının oldukça sıkıntılı bir sürece gireceği endişesi dile getiriliyor.

BM içinde LGBT (lezbiyen, gay, biseksüel ve transgender) çalışanların haklarını savunan UN Globe grubu, yapılan vize değişikliğini "talihsizlik" olarak değerlendirdi.

10 ÜLKEDE EŞCİNSEL İLİŞKİ İDAM CEZASI KAPSAMINDA

UN Globe yaptığı açıklamada, "Söz konusu evlilik olduğunda, eşcinsel çiftlerin, heteroseksüel çiftlere göre seçenekleri çok daha sınırlı" mesajını vererek, bu kapsamdaki çalışanlara bir an önce evlenmeleri çağrısını yaptı.

Barack Obama yönetiminde ABD'nin BM Büyükelçiliği görevini yürüten Samantha Power, BM'ye üye ülkelerde ağırlıklı olarak eşcinsel evliliğin yasa dışı olduğunu hatırlatarak, bu adımın "gereksizce acımasız" olduğunu söyledi.

Eşcinsel evliliklerin dünyada yasal olduğu yalnızca 25 ülke bulunuyor.

Onlarca ülkede halen yasalarla ceza kapsamına alınmış olan eşcinsel ilişki yaşayan kişilere, 10 ülkede idam cezası verilebiliyor.