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  1. 25 Nisan 2017 09:58

Eşinden ayrılan kutup ayısı öldü

ABD'de Szenja isimli kutup ayısı 20 yıllık eşinden ayrılınca depresyona girerek yaşamını yitirdi.

Eşinden ayrılan kutup ayısı öldü
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21 yıldır ABD'nin San Diego kentindeki Seaworld Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Szenja isimli kutup ayısının depresyon nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

KAMPANYAYA RAĞMEN YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ
Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü, dişi kutup ayısı ve eşi Snowflake'in farklı hayvanat bahçelerine gönderilmesini engellemek için 3 ay önce kampanya başlatmıştı. Ancak 1 aylık protestoya rağmen Seaworld, çifti ayırdı.

20 YILLIK EŞİNDEN AYRILINCA DEPRESYONDAN ÖLDÜ
Szenja, Pittsburgh'a götürülen Snowflake'in gidişinden birkaç hafta sonra öldü. Szenja'nın ölümünün altında depresyonun yattığı ve bunun sebebinin de 20 yıllık partnerinden ayrılması olduğu ortaya çıktı.

abd , kutup ayısı