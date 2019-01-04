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  4. 04 Ocak 2019 12:28

Eşinin telefonunda cinsel içerikli video bulunca...

ABD'de bir adam, en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla karısını vurdu.

Eşinin telefonunda cinsel içerikli video bulunca...
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ABD’nin Florida eyaletinde yaşanan olayda, William Brian Stillwell, 5 yaşındaki ikizlerinin önünde önce eşi Mona Stillwell’i, sonra da eşinin ebeveynlerini silahla vurdu.

Saldırıda ikizlere bir şey olmazken, hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının stabil olduğu açıklandı.

Amerikan basını, 39 yaşındaki Stillwell’in eşinin cep telefonunu karıştırdığını ve karısının cinsel ilişkiye girdiği videoya rastladığını duyurdu. İddiaya göre, videodaki diğer şahıs, William Brian Stillwell’in en yakın arkadaşı. Tutuklanan saldırgan, mahkemeye çıkacağı günü bekliyor.

abd
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