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  4. 17 Mayıs 2020 12:14

Eski ABD Başkanı Obama'dan ''koronavirüs'' eleştirisi

Eski ABD Başkanı Obama, isim vermeden ülke yöneticilerinin koronavirüs ile mücadelede "sorumlu gibi davranmadığını" dile getirdi.

Eski ABD Başkanı Obama'dan ''koronavirüs'' eleştirisi
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İki dönem üst üste ABD Başkanı seçilen ve görevini 2017 yılında Donald Trump’a devreden Barack Obama birçok ABD liderinin corona virüs salgını sırasında "sorumlu gibi davranmadığını" söyledi.

Obama aynı zamanda, “Bu hastalık Afro-Amerikan toplumların yıllardır yaşadığı eşitsizlik ve ekstra yükü gözler önüne serdi. Corona virüsün toplumlarımızdaki orantısız etkisini görüyoruz. Bu salgın ülkeyi yönetenlerin ne yaptıklarını bilmediğini açıkça ortaya koydu. Ülkeyi yönetenlerin birçoğu görevdeymiş gibi davranmıyor bile” ifadelerini kullandı.

 
İfadelerde ABD Başkanı Donald Trump’ın ismi geçmemiş olsa da Obama’nın yorumları halefinin eleştirisi olarak görüldü.

Obama, Trump’ın corona virüs krizini yönetme biçimini “keşmekeş, mutlak kaotik bir facia” olarak tanımlamıştı.

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