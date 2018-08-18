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  4. 18 Ağustos 2018 00:19

Eski ABD'nin Ankara büyükelçisine kritik görev

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi görevine getirilen eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey yemin ederek görevine başladı.

Eski ABD'nin Ankara büyükelçisine kritik görev
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ABD Dışişleri Bakanlığında Bakan Mike Pompeo'nun da katıldığı yemin  töreni ile Jeffrey, ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli pozisyonlarından birinde  görevlendirilmiş oldu.

Son olarak Washington Yakındoğu Politikası Enstitüsünde kıdemli Orta  Doğu uzmanı olarak görev yapan Jeffrey, Washington'da katıldığı birçok panelde  Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine vurgu yapmış ve PKK ile YPG'nin özünde aynı  örgüt olduğunu dile getirmişti.

1946'da dünyaya gelen Jeffrey, 2008-2010 yılları arasında Türkiye'de,  2010-2012 yılları arasında ise Irak'ta görev yapmıştı.

AA

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