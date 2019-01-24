Et yiyen bakteri genç kadını bu hale getirdi

Göğüs bölgesinde oluşmaya başlayan kızarıklıklar sebebiyle 2017 yılında doktorun yolunu tutan Rachel Star Withers'ın acıları katlanılamaz düzeye geldi.

Doktorlar Rachel Star Withers'a ne olduğunu bir türlü anlayamadı. Kızarıklıklar Rachel'in yüzüne sıçradı ve talihsiz kadının yanakları çökmeye başladı.

Doktorlar Rachel'ın kistik akne sorunu olduğu teşhisinde bulundu. Uzun süre kistik akne tedavisi gören Rachel'ın durumu bir türlü düzelmedi.

2018 yılında Rachel'ın vücudundaki kızarıklıklar kanamaya başladı ve 33 yaşındaki kadının yüzünde deformasyonlar meydana geldi.