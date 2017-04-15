Evli çift ikiz kardeş çıktı

ABD'de tüp bebek yapmak için kliniğe giden çift, test için DNA örneklerini verdi. Çiftin ikiz olduklarını ortaya çıkardı.

ABD'nin Missisippi eyaletinde şoke eden bir olay yaşandı. Çocuk sahibi olamayan evli çift tüp bebek yapmak için kliniğe gitti. Ancak DNA örneklerini veren çift hayatlarının şokunu yaşadı.

İngiliz The Sun'ın haberine göre klinik doktoru "Süreçte, genetik geçmişlerinin profilini oluşturmak için kadın ve erkekten DNA örneği alıyoruz. Bu rutin bir şeydir ve normalde iki örnek arasında ilişki olup olmadığına bakmayız. Fakat bu sefer, laboratuvar asistanları, iki profildeki benzerliği görünce çok şaşırdı." diye konuştu.

Doktor ilk başta ikilinin kuzen olduğunu düşünse de genetik benzerlik kuzenden öte bir tablo ortaya çıkarmış. İki hastanın doğum tarihlerinin aynı olduğunu gören doktor çiftin ikiz olduğundan emin olmuş.

Doktor talihsiz çifte haberi verince çift bu durumu bir espri sanmış. Doktor, çiftin ikiz olduğu konusunda ısrar edip DNA kanıtını da gösterince, çiftin kendisine 'Lütfen şaka yaptığını söyle' dediklerini aktardı.

FARKLI AİLELER TARAFINDAN EVLAT EDİNİLMİŞLER

Habere göre üniversitede tanışıp aşık olan çift, biyolojik anne ve babaları trafik kazasında hayatını kaybedince farklı aileler tarafından evlat edinilmiş. Aileler, ikisine de bir ikizi olduğunu haber vermemiş. Doktor, evli çiftin birlikte bir gelecek planlamaya devam ettiğini söyledi.

DNA TESTİ NEDİR ?

DNA testinin bazı aşamaları bulunur. Öncelikle işe ilgili kişiden bir DNA örneği alınmasıyla işe başlanır. Ve bu işleme tıp dünyasında Referans Örnek alınması denilmektedir. Adli davalar bakımından düşünüldüğünde, dünyanın çoğu ülkesinde cinayet vakalarında kurbanın vücudunda ya da kan bulaşmış herhangi bir eşyasında bulunan kandan DNA örneği alınır. Bu DNA testere tabi tutulur ve davalıdan alınmış olan Referans Örnekle sonuçlar karşılaştırılır. Böylece kişinin suçu işleyip işlemediği anlaşılmaya çalışılmaktadır. Babalık davalarında da ilgili kişilerden alınan DNAlar karşılaştırılarak sonuç belirlenir.