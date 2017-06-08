FBI eski başkanı Comey'den kritik açıklamalar

FBI eski başkanı James Comey, Rusya’nın ABD seçimlerine etki edip etmediğine dair ABD Senatosu’nun sorularını yanıtlıyor. Comey, Rusya'nın ABD seçimlerini etkilemeye çalıştığı konusunda 'şüphem yok' ifadesini kullandı. Comey, Trump yönetiminin kendisini kötülemek için 'yalanları' kullandığını belirten Comey, Trump'ın kendisinden Rusya soruşturmasını durdurmasını 'istemediğini' söyledi. Comey, ABD Kongresindeki ifadesinde, Trump yönetiminin "görevine son verildikten sonra kendisini karaladığını" ve "FBI hakkında yalan söylediğini" öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı FBI eski başkanı James Comey, Senato İstihbarat Komitesi'nde ifade veriyor. Comey, Trump ile görüşmelerini neden kaydettiğine ilişkin bir soruya, "yalan söyleyeceğinden korktuğum için" yanıtını verdi.

KRİTİK SORUŞTURMA İÇİN DÖNÜM NOKTASI

James Comey, Rusya'nın ABD'de son başkanlık seçimlerine müdahale etmek istediğinden hiçbir şüphesi olmadığını belirtti. Comey, Trump'ın Rusya soruşturmasında adaleti yanıltmak isteyip istemediği ile ilgili bir soruya, "Buna ben karar veremem" yanıtını verdi. Eski FBI Başkanı, "adaletin yanıltılıp yanıltılmadığının" özel soruşturma sonunda ortaya çıkacağını belirtti. Comey, 9 Mayıs'ta Başkan Trump tarafından görevden alınmıştı.

Amerikan Adalet Bakanlığı'nın yanı sıra ABD Kongresi de, Rus bilgisayar korsanlarının Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi için seçimlere müdahale ettiği iddialarını araştırıyor. Trump'ın ekibinin seçim kampanyası sırasında Rus yetkililerle işbirliği yaptığına ilişkin iddialar da soruşturmaların bir parçası. Kremlin ise iddiaları reddediyor.

Senato İstihbarat Komisyonu’nda ifade vermeye başlayan Comey, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimleri ve Başkan Donald Trump ile arasında geçen diyaloglarla ilgili olarak senatörlerin kendisine yönlendirdiği soruları cevaplıyor.

Devam eden ifadeden satır başları şöyle:

Seçimlere Rusya'nın etki etmeye çalıştığına konusunda şüphem yok.

Trump'la Flynn konusunda yaptığım bir konuşmam çok rahatsız ediciydi.

Sağduyum Başkan'ın, FBI'daki görevimi koruma karşılığında benden bir şey isteyebileceğini söyledi.

27 Haziran günkü yemekte Trump’ın FBI Başkanı olarak kalmam için sadakat üzerine kurulu bir ilişki geliştirmek istediğini düşündüm

"TRUMP, RUSYA SORUŞTURMASINI KAPATMAMI İSTEMEDİ"

Başkan Trump, Rusya soruşturmasını kapatmamı istemedi.

Başkan Trump'ın 6 Ocak'taki görüşmemiz hakkında yalan söyleyebileceğinden şüphelendim ve not almaya başladım.

Günün birinde kendimi savunmam gerekeceğini, bunun için kanıtım olması lazım diye düşündüm

Birebir görüştüğüm eski başkanlar Bush ve Obama ile olan görüşmelerimi belgelemem gerektiğini hissetmedim.

FBI, Rusya siber sızıntısının 2015 yaz aylarının sonunda farkına vardı.

Başkan Trump, Michael Flynn soruşturmasını kapatmam için komut vermedi.

"EMİR OLARAK ALGILADIM"

Trump’ın sözlerini Flynn’le ilgili soruşturmayı bitirmem yönünde bir direktif olarak algıladım

Başkan Trump ile Oval Ofis'te Flynn ile ilgili olan konuşma beni şaşırttı.

FBI'daki diğer iş arkadaşlarım da Flynn soruşturulmasının durdurulması isteği karşısında şaşırdı ve rahatsız oldu.

Başkan Trump'ın Flynn soruşturmasının durdurulması istediğini bir emir olarak algıladım.

"BEN OLMADAN DA İYİ OLACAK"

Comey, ABD başkanlık seçimleri kampanyası sırasındaki eylemleri nedeniyle görevden alındığı yorumları karşısında ise "Bu benim için bir anlam ifade etmiyor" dedi. FBI'in dürüst ve güçlü bir kurum olduğunu da kaydeden Comey, FBI'in kendisi olmadan da iyi olacağının altını çizdi.

İFADESİNİ ÖNCEDEN YAZILI YAYIMLAMIŞTI

FBI eski Başkanı James Comey dün ABD Senatosu İstihbarat Komitesi’ne kamuya açık vereceği ifade öncesinde yapacağı konuşmayı yazılı olarak yayımladı. Comey, konuya ilişkin yazılı ifadesinde Başkan Trump'ın kendisine eski Ulusal Güvenlik Uzmanı Michael Flynn'in Rusya ile bağlantısını soruşturmaya son vermesi yönünde baskı yaptığını söyledi.

Comey, Başkan Trump'ın kendisine Rusya soruşturmasının başkan olarak görevini yaparken önünü görmesini engelleyen bir "bulut" olduğunu söylediğini ve baş başa yaptıkları görüşmede Comey'e Rusya soruşturmasının bir parçası olan ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ile ilgili soruşturmadan vazgeçmesini istediğini söyledi.

TRUMP YENİ ADAYINI AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Trump, sün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni FBI Direktörü olarak Christopher Wray'i aday göstereceğini açıklamıştı. Trump, Wray'in mükemmel bir sicili olduğunu söylemişti. Şu anda bir hukuk firmasıdna çalışan Christopher Wray 2003 - 2005 yılları arasında Adalet Bakanlığı'nda savcı yardımcılığı görevini yerine getirmişti.