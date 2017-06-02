FBI Fethullahçılarla iftar yemeğinde buluştu

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, FETÖ'nün kurumlarından Pasifika Enstitüsü'nde iftar yemeğine katıldı. FBI, yemekte çekilen fotoğrafı resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

FBI Los Angeles'in resmi Twitter hesabından yayımlanan fotoğrafta, FETÖ üyeleri ile birlikte FBI yetkililerinin olduğu görüldü.

Pacifica Enstitüsü'ne 2016 FBI Toplum Liderliği Ödülü (DCLA) verilmişti. FBI sitesinde, Pasifican Enstitüsü'nün "yaptıkları inanılmaz işler sebebiyle ödüle layık görüldüğü" ifadeleri yer almıştı.

FBI sitesinde ödülle ilgili yaptığı açıklamada Pasifica Enstitüsü'nün, "toplumsal adalet ve dinler arası diyalog ve toplumsal yarar" hedefleriyle 2003 yılında kurulduğu belirtilmişti.