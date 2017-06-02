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  4. 02 Haziran 2017 10:24

FBI Fethullahçılarla iftar yemeğinde buluştu

FBI yetkilileri, FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Pasifika Enstitüsü'nde iftar yemeğine katıldı. FBI, yemekte çekilen fotoğrafı resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

FBI Fethullahçılarla iftar yemeğinde buluştu
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, FETÖ'nün kurumlarından Pasifika Enstitüsü'nde iftar yemeğine katıldı. FBI, yemekte çekilen fotoğrafı resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

FBI Los Angeles'in resmi Twitter hesabından yayımlanan fotoğrafta, FETÖ üyeleri ile birlikte FBI yetkililerinin olduğu görüldü.

Pacifica Enstitüsü'ne 2016 FBI Toplum Liderliği Ödülü (DCLA) verilmişti. FBI sitesinde, Pasifican Enstitüsü'nün "yaptıkları inanılmaz işler sebebiyle ödüle layık görüldüğü" ifadeleri yer almıştı.

FBI sitesinde ödülle ilgili yaptığı açıklamada Pasifica Enstitüsü'nün, "toplumsal adalet ve dinler arası diyalog ve toplumsal yarar" hedefleriyle 2003 yılında kurulduğu belirtilmişti.

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