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  4. 27 Kasım 2018 18:19

''FED yeni yılda ara verebilir''

Societe General stratejistlerine göre FED 2019'un ilk yarısında iki kez daha faiz artırımı yapabileceği veya bu artırımlara ara verebilir.

''FED yeni yılda ara verebilir''
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Societe Generale stratejistlerine göre Fed, 2019`un ilk yarısında iki kez daha faiz artırabilir ve yılın kalanında bu artırımlara ara verebilir.

Societe Generale stratejistleri müşterilerine gönderdiği bir notta ABD Merkez Bankası Fed'in 2019'un ilk yarısında iki kez daha faiz artırabileceği ve sonra yılın kalanında verebileceği belirtildi.

Notta, Fed yetkililerin faiz artırımlarına ara vermesiyle ilgili olarak ABD'de etkisi azalan mali teşvik ve ılımlılaşan büyüme/enflasyon işaret edildi.

Merkez bankasının 2019'un ilk yarısından sonra faiz artırımlarında zorlanabileceği ifade edilen notta, “2019 büyük bir ihtimalle bizi faiz artırımı döngüsünün sonuna bir adım daha yaklaştıracak.” dendi ve ABD ekonomisinin muhtemelen 2020'nin ilk yarısında resesyona girebileceği uyarısında bulunuldu.

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