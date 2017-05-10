FETÖ firarisi Uslu şehit savcının ardından zehir kustu

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan FETÖ firarisi Emrullah Uslu, makam aracına kamyon çarpması sonucu hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’i hedef aldı.

15 Temmuz günü Denizli’de darbeyi durduran isimlerden olduğu belirtilen ve çok sayıda FETÖ operasyonuyla ilgili dosyaya baktığı öğrenilen Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, makam aracına kamyon çarpması hayatını kaybetti.

Şüpheli kazanın ardından FETÖ firarisi Emrullah Uslu’dan dikkat çeken bir mesaj geldi. FETÖ’cü Uslu, Twitter’da “Denizli Başsavcısı binlerce masum kadın çocuk genci içeri tıktı. Üstüne kamyon devrilmiş ölmüş. Yaşasın zalimler için cehennem...” mesajını paylaştı.

İşte o mesaj: