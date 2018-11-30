Film sahnesi değil gerçek ! ABD sallandı...

ABD'nin Alaska eyaletinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD’nin Alaska eyaletinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin hasarının henüz tespit edilemediğini açıkladı. Sanders, Arjantin’de bulunan ABD Başkanı Donal Trump’ı da bilgilendirdiğini ifade etti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Anchorage kentinin 12 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu.

Açıklamada, 40 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntıdan sonra Alaska'nın güney sahilleri için tsunami uyarısı verildi. Uyarı ilerleyen dakikalarda kaldırıldı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD’nin Alaska eyaletinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ı deprem hakkında bilgilendirildiğini belirterek, “Depremin zararlarını takip ediyoruz. Tüm Alaskalıların güvenliği için dua ediyoruz” dedi.

Anchorage'da binaların sallanmasına yol açan depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.