MasterChef Murat'ı kovdular !
MasterChef Murat'ı kovdular !
İstanbul Havalimanı'na ulaşım başlıyor ! İşte otobüs hatları...
İstanbul Havalimanı'na ulaşım başlıyor ! İşte otobüs hatları...
Ev sahipleri dikkat ! O ücreti geri alabilirsiniz
Ev sahipleri dikkat ! O ücreti geri alabilirsiniz
O Ses Çocuklar yarışmacısı yaşamını yitirdi
O Ses Çocuklar yarışmacısı yaşamını yitirdi
Kredi çekecekler ilgilendiren haber ! Düşüşe geçti...
Kredi çekecekler ilgilendiren haber ! Düşüşe geçti...
Art arda olan depremlerin nedeni belli oldu !
Art arda olan depremlerin nedeni belli oldu !
Mahkemeden flaş Booking.com kararı
Mahkemeden flaş Booking.com kararı
Savunma Bakanı Akar'dan Fırat'ın doğusu açıklaması
Savunma Bakanı Akar'dan Fırat'ın doğusu açıklaması
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 30 Ekim 2018 21:09

Filmi çekilmişti... Mafya babası ölü bulundu

Hayatı birçok filme konu olan mafya babası James "Whitney" Bulger hücresinde ölü bulundu.

Filmi çekilmişti... Mafya babası ölü bulundu
A+ A-

ABD'de 89 yaşındaki ünlü mafya babası James 'Whitney' Bulger (89), bugün nakledildiği West Virginia'daki cezaevinde kaldığı hücrede ölü bulundu.

ABD'li ünlü mafya babası James 'Whitney' Bulger (89), West Virgina'da kaldığı cezaevinde öldürüldü.

Boston Globe'un haberine göre, Florida'da kaldığı cezaevinden West Virginia'ya bugün nakledilen Bulger, hücresinde ölü bulundu.

FBI'ın 16 yıllık araması sonucunda 2011 yılında California'da yakalanan Bulger, 2013 yılında 11 cinayetten hüküm giymişti.

Boston'daki İrlanda mafyasının önde gelen isimlerinden biri olarak görülen Bulger'in hayat öyküsü birçok filmde işlenmişti.

2006 yapımı Akademi ödüllü The Departed ve 2015 yapımı Johnny Depp'in başrolünde oynadığı Black Mass isimli film Winter Hill çetesinin lideri Bulger'in hayatından esinlenerek çekilmişti.

Bulger'in ölü bulunduğu Hazelton cezaevi 1385 mahkuma ev sahipliği yapıyordu.

Ünlü gangsterin ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

james bulger , abd , mafya babası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM