Firari FETÖ'cü bakın nereden çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyaretine başladığı saatlerde iki Demokrat Partili senatör ABD Kongresi’nde "Türkiye’de insan hakları ihlalleriyle" ilgili yasa tasarısı açıklarken. tasarıyla ilgili basın toplantısına FETÖ lideri Fethullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter de katıldı. Tasarıyı Massachusetts Senatörü Edward J. Markey ve Oregon Senatörü Ron Wyden sundu.

Hakkında kırmızı bültenle uluslararası arama emri çıkartıldığını söyleyen firari FETÖ’cü Enis Kanter’e destek veren Senatör Edward J. MarkeyMarkey, “Yabancı liderlerin, gördükleri baskıyı dile getirenleri cezalandırmak için uluslararası kolluk kuvvetlerini silah gibi kullanma girişimleri dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemez. Senatör Wyden ve ben, Sayın Kanter’in işini yapabilmesi ve ifade özgürlüğü adına ABD dışına güvenle seyahati için çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

