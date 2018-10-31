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  4. 31 Ekim 2018 16:08

Göğüslerine yaptırmıştı... Annesi röntgende farketti

Amerika'da bir genç kızın annesi, kızının röntgenini görünce sinirden deliye döndü.

Göğüslerine yaptırmıştı... Annesi röntgende farketti
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Amerika'nın Florida eyaletinde yaşayan Sydney Allen isimli genç kız annesi ile hastaneye gidince hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

20 yaşındaki Sydney rutin kontroller için hastaneye gitti. Sydney yanına annesini de aldı. Doktor genç kızın kontrolleri için röntgen çekilmesi gerektiğini söyledi.

Bu ana kadar her şey yolunda gidiyordu ta ki genç kızın röntgeni annesinin de olduğu odada gösterilene kadar.

Genç kız yazın doğum gününde gizlice göğüs uçlarına piercing yaptırmıştı. Sydney piercinglerini çok kolay saklayabileceğini düşünüyordu ama hayali kısa sürdü.

Anne, kızının göğüs uçlarındaki metalleri hemen fark etti ve sinirden deliye döndü.

Genç kız yaşadıklarını sosyal medyada, 'Bugün annemle doktora gittik ve röntgenimi görünce piercing yaptırdığımı öğrendi' diyerek paylaştı.

Paylaşım kısa sürede trendler listesine girdi ve sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

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